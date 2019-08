Onde assistir a Cruzeiro x Internacional, pela semifinal da Copa do Brasil?

Equipes duelam o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira (7)

Alerta de jogão! Pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o recebe o nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. O duelo de volta está marcado apenas para o dia 4, do próximo mês, no Beira-Rio, em Alegre. A partida terá transmissão da TV Globo para o país. Aqui, na Goal , você também pode acompanhar o duelo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Internacional DATA Quarta-feira, 7 de agosto LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação )

A partida terá transmissão da TV Globo para todo o país. Aqui, na Goal Brasil, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Sem vencer há sete jogos, a entra em campo pressionada por um bom resultado para chegar na grande decisão da , após cair na Libertadores. Apesar de Mano Menezes entregar o cargo nos últimos dias, o treinador segue no comando da equipe com total confiança da diretoria.

"Vamos ter que vencer o Internacional, estamos jogando uma partida de mata-mata na nossa casa", disse Mano.

Nos últimos 17 jogos, o Cruzeiro venceu apenas uma partida - contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil. Além disso, são sete jogos que a equipe não balança as redes.

Provável escalação: Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Egídio; Ariel Cabral e Henrique; Marquinhos Gabriel, Thiago Neves e Pedro Rocha; Fred (Robinho).

Nosso time é uma NAÇÃO em campo. 🔵⚪🦊



Vamos Cruzeiro! Mais uma semifinal! Chegou a nossa hora!#OMaiorCampeão #PeloHepta pic.twitter.com/INpgbGTgJR — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) August 6, 2019

INTERNACIONAL

Por outro lado, o atravessa um momento mais tranquilo na temporada. Classificado na Libertadores, a equipe ainda ocupa a sexta posição do Brasileirão, com 20 pontos, 12 a menos que o líder , e agora volta suas atenções para a Copa do Brasil.

O técnico Odair Hellmann deve poder contar com Lindoso, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, durante a vitória sobre o Nacional, pelas oitavas de final da Liberta. Caso desfalque a equipe, Rithely é o mais cotado para assumir a posição.

"A gente sabe que a equipe do Cruzeiro é muito experiente, acostumada a jogar esse tipo de partida. Essa questão de não vir tão bem no brasileiro, some rapidamente quando o árbitro apita. Como é semifinal de Copa do Brasil, o time vai dar tudo em casa, vão pressionar. Mas nós também temos uma equipe experiente, temos que tentar tirar proveito dessa situação da melhor forma possível", disse Uendel.

Contra o , o Inter sofreu 1 a 0 fora de casa e conseguiu reverter o placar no Beira-Rio, com a classificação nos pênaltis para a semifinal.

Provável escalação: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Cuesta e Uendel; Edenílson, Lindoso (Rithely ou Nonato), Patrick, Rafael Sobis (Sarrafiore ou Wellington Silva) e Nico López; Paolo Guerrero.

Belo Horizonte recebeu o Colorado para uma decisão. Fechamos a nossa preparação e vamos fortes hoje à noite. #VamoInter pic.twitter.com/acGUWicyvX — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 7, 2019

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Equilíbrio é a palavra quando o assunto é o duelo entre as equipes. Nos últimos cinco jogos disputados, o Internacional levou vantagem em dois duelos, contra um da Raposa, além de dois empates sem gols. No entanto, vale relembrar que o Cruzeiro busca o tri na competição: conquistou os títulos em 2017 e 2018.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Internacional 3 x 1 Cruzeiro 2018 Cruzeiro 0 x 0 Internacional Brasileirão 2018 Internacional 0 x 0 Cruzeiro Brasileirão 2016 Internacional 1 x 0 Cruzeiro Campeonato Paulista 2016 Cruzeiro 4 x 2 Internacional Campeonato Paulsta

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro 0 (2) x (4) 0 30 de julho 19h15 (de Brasília) Atlético-MG 2 x 0 Cruzeiro Brasileirão 4 de agosto 19h (de Brasília)

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avai x Cruzeiro Brasileirão 11 de agosto 16h (de Brasília) Cruzeiro x Santos Brasileirão 18 de agosto 16h (de Brasília)

INTERNACIONAL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional 2 x 0 Nacional Libertadores 31 de julho 19h15 (de Brasília) 2 x 1 Internacional Brasileirão 3 de agosto 19h (de Brasília)

Próximas partidas