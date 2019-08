Onde ver Atlético de Madrid x Juventus, pela ICC 2019?

Adversários na última Champions League fecham o torneio de pré-temporada; veja onde vai passar a partida e mais informações!

A vai chegando ao fim, e, com ela, chega a hora dos grandes do futebol europeu focarem seus esforços na temporada 2019/20. Caso de e , que fecham a edição deste ano do torneio de temporada neste sábado, 10, a partir das 13h06 do horário de Brasília, com acompanhamento ao vivo da Goal (clique AQUI!).

Será o último teste das equipes de Diego Simeone e Massimiliano Allegri antes do início das campanhas na e na .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético de Madrid x Juventus DATA Sábado, 10 de agosto LOCAL Friends Arena - Solna, HORÁRIO 13h06 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty)

O duelo terá transmissão apenas na Fox Sports, para território brasileiro. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em minuto a minuto!

Fox Sports - número do canal por operadora

OPERADORA NÚMERO DO CANAL SKY 27 Claro TV 50 NET 97 (HD 554) Vivo TV 465 ou 50 Oi TV 113

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO DE MADRID

Com um bom restrospecto na preparação para a temporada 2019/20, o Atlético continua fazendo seus testes ainda com algumas ausências pontuais, como o atacante Alvaro Morata, em fase final de recuperação de uma lesão e que deve estar disponível para a estreia na próxima temporada de .

Outro desfalque esperado é o do croata Kalinic, também em recuperação de uma lesão.

Provável escalação do Atlético: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; Lemar, Saúl, Koke, Correa; João Félix, Diego Costa.

JUVENTUS

Reforço confirmado para esta temporada, o galês Aaron Ramsey ainda terá de esperar para fazer sua esperada estreia com o uniforme bianconero: o ex- ainda se recupera de uma lesão na coxa sofrida no final da última Premier League e ainda não tem condições de ir a campo.

Por outro lado, o argentino Higuaín, até pouco tempo considerada carta fora do baralho de Massimiliano Allegri, deve ganhar nova chance no ataque ao lado de Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi. Destaque também para a provável estreia do brasileiro Danilo, recém envolvido em uma troca por João Cancelo junto ao .

Provável escalação da Juve: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Higuaín.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

As emoções de Atleti x Juve ainda estão bem presentes na memória das torcidas: os espanhóis riram primeiro, mas os italianos riram por último - e melhor - no duelo válido pelas oitavas de final da última : após uma derrota na capital espanhola, no jogo de ida, Cristiano Ronaldo acabou com a parada em Turim, marcando três vezes e assegurando a classificação da Velha Senhora à próxima fase.

Antes disso, os times haviam se enfrentado em duas partidas válidas pela fase de grupos da edição 2014 da mesma competição. Desta vez, foram os Colchoneros que se deram melhor.

DATA JOGO COMPETIÇÃO 12/03/2019 Juventus 3-0 Atlético de Madrid Liga dos Campeões da UEFA 20/02/2019 Atlético de Madrid 2-0 Juventus Liga dos Campeões da UEFA 09/12/2014 Juventus 0-0 Atlético de Madrid Liga dos Campeões da UEFA 01/10/2014 Atlético de Madrid 1-0 Juventus Liga dos Campeões da UEFA

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO DE MADRID

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético de Madrid x La Liga 18/08/2019 17h x Atlético de Madrid La Liga 26/08/2019 14h

JUVENTUS

Últimas partidas