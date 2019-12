Onde vai ser a Copa do Mundo feminina 2023? Brasil é candidato a país-sede

Copa do Mundo Feminina 2023 será a primeira edição a contar com 32 equipes; Brasil, Colômbia, Japão e Austrália e Nova Zelândia enviaram candidaturas

A copa do Mundo feminina de 2019 rendeu frutos importantes para a sequência da modalidade no mundo esportivo. Disputada na , a competição foi a mais vista da história do torneio feminino. A próxima edição ocorrerá em 2023, e o candidatou-se para ser o país-sede.

Além da Associação Brasileira de Futebol, outros quatro países enviaram à Fifa candidaturas para sediar a Copa: , e o pedido conjunto entre e Nova Zelândia. As quatro propostas foram apresentadas dentro do prazo final, 13 de dezembro de 2019.

BRASIL

Favorito a sediar a feminina em 2023, o país conta com uma estrutura praticamente pronta devido ao Mundial masculino de 2014. Os estadios modernizados são um dos principais pontos para atrair a atenção da Fifa.

O futebol feminino ganhou protagonismo após a disputa da . Apesar de ter caído nas oitavas de final do torneio para a anfitriã, a França, o time liderado por Marta recebeu o apoio dos fãs.



(Foto: Thais Magalhães/CBF)

Visando aumentar a projeção do futebol feminino no país, a CBF ainda optou por contratar a treinadora sueca Pia Sundhage bicampeã olímpica com os em 2008 e 2012.

JAPÃO

Assim como o Brasil, o Japão é grande favorito a sediar o torneio, uma vez que o país costuma receber importantes eventos internacionais, ao contrário dos concorrentes. No próximo ano o Japão sediará os de 2020.

COLÔMBIA

Com pouco tradicionalismo ao se tratar de futebol feminino, a Colômbia soma um fator positivo acerca da candidatura, o país será uma das sedes da 2020. A estrutura montada para o torneio sul-americano poderá contribuir para a decisão final da Fifa.

NOVA ZELÂNDIA E AUSTRÁLIA

Austrália e Nova Zelândia resolveram unir as candidaturas na tentativa de sediar a próxima Copa do Mundo. O pedido foi intitulado de "As One 2023" e de acordo com os países, a parceria promete nova era para a modalidade.



(Foto: Getty Images)

A FIFA implementará um processo de avaliação, incluindo visitas de inspeção às federações que solicitaram sediar o torneio as quais devem ocorrer entre janeiro e fevereiro de 2020. Uma vez finalizado, o relatório de avaliação será publicado no site da Fifa. A decisão final será divulgada em junho de 2020 por meio de uma reunião.

