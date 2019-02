Onde vai passar São Paulo x RB Brasil, pelo Campeonato Paulista?

Sem a Libertadores, Tricolor volta sua atenção ao Paulistão pelo resto do semestre

O São Paulo recebe o RB Brasil nesse domingo (24), às 17h (de Brasília), no Estádio do Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão das TVs aberta e fechada. Aqui na Goal Brasil você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

A equipe do Morumbi vive instabilidade dentro e fora de campo com a troca recente de treinador. Vagner Mancini dirige o time pela segunda vez e terá a missão de recolocar o Tricolor na zona de classificação do Grupo D para as quartas de final do Paulistão. Enquanto isso, a agremiação de Campinas está na segunda colocação do Grupo A e pode se manter entre os qualificados para a para a próxima fase.

Veja informações da partida!

JOGO São Paulo x RB Brasil DATA Domingo, 24 de fevereiro LOCAL Estádio do Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

O jogo terá transmissão da Rede Globo, na TV aberta e do Premiere FC, na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

O time dirigido interinamente por Vagner Mancini pode ter algumas alterações para o jogo contra o Toro Loko. Hudson, Willian Farias e Liziero são dúvidas por conta de problemas médicos. No caso do primeiro, a ausência é dada como quase certa, enquanto os outros dois inspiram cuidados. Everton, lesionado, não entrará em campo, enquanto Hernanes e Brenner voltaram a trabalhar com o restante do elenco.

Provável escalação: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Jucilei e Hernanes; Pablo, Gonzalo Carneiro e Biro Biro.

RB BRASIL

Enquanto isso, a equipe treinada por Antônio Carlos Zago vem de boa sequência na competição e tenta se assegurar na terceira colocação geral do Paulistão. Uillian, que estava suspenso, retorna ao time titular.

Provável escalação: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Rafael Carioca; Uillian, Pio e Barreto; Ytalo, Osman e Roberson.