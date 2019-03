Onde vai passar São Bento x Corinthians, pelo Campeonato Paulista?

Último colocado na classificação geral do Paulistão, o time de Sorocaba luta contra o rebaixamento e tem pela frente um alvinegro líder de seu grupo

O São Bento recebe o Corinthians nesse sábado (2), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão da TV fechada. Aqui na Goal Brasil você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

Os donos da casa tentam se erguer no Paulistão com quatro partidas a disputar na competição. O time está na lanterna do Grupo B com apenas três pontos e possui a pior campanha da primeira fase. Por outro lado, o alvinegro paulista chega para o duelo com moral após a classificação nos pênaltis na Copa Sul-Americana. Em oito partidas no torneio regional, foram quatro vitórias, um empate e três derrotas, o que dá aos corinthianos a liderança do Grupo C com 13 pontos.

Veja informações da partida!

JOGO São Bento x Corinthians DATA Sábado, 2 de março LOCAL Estádio Walter Ribeiro - Sorocaba, SP HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Reprodução/EC São Bento)

O jogo terá transmissão do Premiere FC , na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO BENTO

O time dirigido por Silas vai para o jogo sem grandes mudanças em relação ao duelo da última rodada contra o Mirassol. As novidades são as possíveis estreias dos laterais Mansur e Régis. O último, aliás, retorna ao time após passagens frustradas por São Paulo e CSA, de onde foi dispensado recentemente após se envolver em confusão em um hotel.

Provável escalação: Henal; Éverton Silva, Éverton Páscoa, Luizão e Marcelo Cordeiro; Pablo, Fábio Bahia, Mazola e Alex Maranhão; Alecsandro.

CORINTHIANS

Enquanto isso, a equipe treinada por Fábio Carille vai para o jogo com um time alternativo, com misto entre titulares e reservas. O destaque da escalação fica por conta de Mauro Boselli e Vagner Love, que marcaram seus primeiros gols com a camisa corinthiana nos dois últimos jogos. Jadson segue poupado para o clássico contra o Santos.

Provável escalação: