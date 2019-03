Onde vai passar Rosario Central x Grêmio, pela Copa Libertadores?

A equipe gaúcha estreia na Libertadores pela quarta edição seguida

A equipe do Rosario Central recebe o Grêmio nesta quarta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, pela primeira rodada da Copa Libertadores. A partida terá transmissão do canal SporTV . Aqui na Goal Brasil você também acompanha todos os lances em tempo real.

A equipe argentina vive outra atmosfera desde a última vez em que enfrentou o Grêmio, em 2016. Na época, venceram a equipe gaúcha nas partidas e ida e volta das oitavas de final. Já neste ano, o Rosario ainda não venceu nenhuma partida, enquanto o Tricolor de Porto Alegre vive exatamente o contrário: não sabe o que é perder desde novembro de 2018, no confronto contra o Flamengo pelo Brasileirão.

Veja informações da partida!

JOGO Rosario Central x Grêmio DATA Quarta-feira, 6 de março LOCAL Estádio Gigante de Arroyito - Santa Fé, ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty)

O jogo terá transmissão do canal SporTV , na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ROSARIO CENTRAL

Caruzzo e Parot não jogam por lesões, e Herrera está suspenso.

Provável escalação:

GRÊMIO

Marinho e Felipe Vizeu conquistaram a titularidade no plantel de Renato Gaúcho, que não poderá contar com Michel e optou por Rômulo na substituição.

Provável escalação: