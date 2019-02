Onde vai passar Racing x Corinthians, pela Copa Sul-Americana?

Os argentinos virão com time reserva, enquanto o Timão deve ir com força máxima

O Racing recebe o Corinthians nessa quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Cilindro, pela Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão do DAZN - pelo YouTube e pelo Facebook do DAZN - e na RedeTV!. Aqui na Goal Brasil você também acompanha todos os lances em tempo real.

A primeira partida, na Arena Corinthians, terminou 1 a 1. Para esse jogo, o técnico do Racing confirmou que usará a equipe reserva, o que pode aumentar as chances do Timão no jogo. Para avançar, o Corinthians precisa vencer por qualquer placar ou empatar por mais de dois gols, devido à regra do gol qualificado.

Veja informações da partida!

JOGO Racing x Corinthians DATA Quarta-feira, 27 de fevereiro LOCAL Estádio El Cilindro - Avellaneda, ARG HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: La Liga)

O jogo terá transmissão do DAZN e da RedeTV! , na TV aberta. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

RACING

Para focar no campeonato argentino, o Racing deve levar a campo uma equipe com apenas três titulares.

Leonardo Sigali está fora por causa de um traumatismo craniano.

Provável escalação:

CORINTHIANS

Jadson está lesionado e não joga. Já Romero não vem atuando devido a questões contratuais.

Provável escalação: