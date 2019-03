Onde vai passar PSG x Manchester United, pela Champions League?

As equipes entram em campo para disputarem o duelo de volta das oitavas de final da Champions League 2018-19

O PSG recebe o Manchester United nessa quarta-feira (06), às 17h (Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da Champions League. A partida será transmitida pelo canal TNT, além da página do Esporte Interativo no Facebook, que fará a transmissão via streaming. Aqui na Goal Brasil você acompanha todos os lances em tempo real por aqui.

No duelo de ida em Old Trafford, o PSG venceu os ingleses por 2 a 0 e entram em campo com um pé à frente na disputa por uma vaga nas quartas de final do torneio.

Veja informações da partida!

JOGO PSG x Manchester United DATA Quarta-feira, 06 de março LOCAL Parc des princes - FRA HORÁRIO 17h00 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão no canal TNT , na TV fechada. Além disso, a página do Facebook do Esporte Interativo passará o duelo. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

Provável escalação: Buffon, Kehrer, Kimpembe, Silva, Bernat, Alves, Di Maria, Marquinhos, Verratti, Draxler, Mbappe.



​(Foto: Getty Images)

MANCHESTER UNITED

Provável escalação: De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Dalot, McTominay, Pereira, Fred; Lukaku Rashford.



​(Foto: Getty Images)