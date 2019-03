Onde vai passar Porto x Roma, pela Champions League?

As equipes entram em campo para o segundo confronto das oitavas de final da Champions League

O porto encara a Roma nesta quarta-feira (06), às 17h (Brasília), no Estádio do Dragrão, pelo segundo jogo das oitavas de final da Champions League 2018-19. A partida não terá transmissão nos canais brasileiros, somente no serviço digital EI Plus .

Veja informações da partida!

JOGO Porto x Roma DATA Quarta-feira, 06 de março LOCAL Estádio do Dragão - Portugal HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



A partida não terá transmissão nos canais brasileiros, mas você poderá acompanhar o jogo no EI Plus.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PORTO

Provável escalação: Casillas; Telles, Pepe, Felipe, Militao; Adrian, Danilo, Herrera, Brahimi; Fernando, Tiquinho.

ROMA

Provável escalação: Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Cristante; El Shaarawy, Dzeko, Zaniolo.