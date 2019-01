Onde vai passar o jogo do Wolverhampton contra o Liverpool, pela FA Cup?

Os donos da casa querem se recuperar da derrota contra o Crystal Palace enquanto os visitantes estão focados no triunfo após perder do Manchester City

O Wolverhampton recebe o Liverpool nesta segunda-feira (7), às 17h45 (Brasília), no Estádio Molineux, pela terceira rodada da FA Cup. A partida não terá transmissão na TV fechada mas, na Goal Brasil, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Os donos da casa foram derrotados na Premier League pelo Crystal Palace no fim de semana e estão na nona posição da competição. Os visitantes, por sua vez, também perderam na última rodada do Campeonato Inglês, para o Manchester City. Mesmo assim, permaneceram na liderança por mais uma rodada. Wolves e Reds se enfrentaram no fim de dezembro e os comandados de Jürgen Klopp levaram a melhor sobre a agremiação treinada por Nuno Espírito Santo por 2 a 0 no próprio Molineux. O Wolverhampton não ergue a taça do torneio desde a temporada 1959/60, enquanto o Liverpool venceu o troféu na última vez na campanha de 2005/06.

Veja informações da partida!

JOGO Wolverhampton x Liverpool DATA Segunda-feira, 7 de janeiro LOCAL Estádio Molineux - Wolverhampton, ING HORÁRIO 17h45 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Matthew Lewis/Getty Images)

A partida não terá transmissão para o Brasil. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

WOLVERHAMPTON

Nuno Espírito Santo terá reforços importantes para escalar a equipe que encara a agremiação do noroeste inglês. Diogo Jota e Romain Saiss foram liberados pelo departamento médico e podem aparecer no time titular. Rúben Neves também deve ser outra novidade, depois de ficar de fora do time titular nos últimos compromissos. O treinador português deve fazer o revezamento de atletas nos onze iniciais, o que significa, por exemplo, a entrada de John Ruddy no lugar de Rui Patrício no gol.

Provável escalação do Wolves: Ruddy; Bennett, Coady e Dendoncker; Doherty, Rúben Neves, João Moutinho, Rui Vinagre; Gibbs-White; Léo Bonatini e Traoré.

LIVERPOOL

Os visitantes, comandados por Jürgen Klopp possui desfalques importantes para o jogo. Joe Gomez e Joel Matip, que poderiam ser titulares na zaga, estão lesionados e podem forçar a entrada de Dejan Lovren e Virgil van Dijk, titulares regulares da equipe. Dos reservas que podem ser escalados, Alberto Moreno, Naby Keita, Fabinho, Xherdan Shaqiri, Adam Lallana e Daniel Sturridge são cotados a começar o duelo.

Provável escalação do Reds: