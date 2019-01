Onde vai passar o jogo do Villarreal contra o Real Madrid, pela La Liga?

O jogo atrasado devido a presença dos merengues no Mundial acontece nessa quinta (03), antes da volta oficial de LaLiga, no fim de semana

O Villarreal recebe o Real Madrid nessa quinta (03), às 18h20 (de Brasília), no Estádio de la Cerámica pela LaLiga. A partida terá transmissão da ESPN e também do serviço de streaming WatchESPN. Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

O time madridista joga a partida atrasada devido a sua participação no mundial de clubes. Os jogadores do Villarreal devem fazer a famosa "guarda de honra", quando os atletas adversários recebem, em um corredor no campo, com aplausos, uma equipe campeã. O título do Real deve ser homenageado nessa partida.

A campanha do Submarino Amarelo é péssima e a equipe ocupa o 18º lugar, enquanto o Real vem de maneira irregular no certame, mas ocupa a quarta colocação no torneio.

Veja informações da partida!

JOGO Villarreal x Real Madrid DATA Quinta-feira, 03 de janeiro de 2019 LOCAL Estádio de la Cerámica - Villa-Real, Espanha HORÁRIO 18h20 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

(Foto: Divulgação/LaLiga)

A partida terá transmissão da ESPN e também do serviço de streaming WatchESPN . Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VILLARREAL

Mario Gaspar está suspenso e não joga.

Bruno Soriano e Manuel Iturra estão lesionados e não têm condições de jogo.

Provável escalação:

REAL MADRID

Mariano, Asensio e Casemiro estão lesionados e não jogam.

Provável escalação: