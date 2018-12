Onde vai passar o jogo do Valencia contra o Manchester United, pela Champions League?

Apesar da classificação garantida para as oitavas de final, os Diabos Vermelhos ainda almejam a liderança do Grupo H

O Valencia recebe o Manchester United nessa quarta-feira (12), às 18h (de Brasília), no Estádio Mestalla, pela última rodada da fase de grupos da Champions League. Além da transmissão pelo Facebook Live e o Esporte Interativo Plus, serviços de streaming, você pode acompanhar todos os lances em tempo real através deste link.

Enquanto os Che, como são conhecidos os donos da casa, não possuem mais chances de se classificar para as oitavas de final, ao menos garantiram a vaga para a próxima Europa League. Por outro lado, os Red Devils focam na vitória para confirmar a primeira colocação do Grupo H, que conta com a Juventus na frente por dois pontos (12 contra 10). Uma vitória por dois ou mais gols de diferença com uma derrota da Vecchia Signora diante do Young Boys garante a liderança.

JOGO Valencia x Manchester United DATA Quarta-feira, 12 de dezembro LOCAL Estádio Mestalla - Valencia, Espanha HORÁRIO 18h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



A partida será transmitida pelo Facebook Live e o Esporte Interativo Plus, por meio de serviço de streaming. Aqui, na Goal Brasil, você acompanha todos os lances em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VALENCIA

O time treinado por Marcelino não terá o zagueiro Gabriel Paulista, barrado pelo departamento médico e, seu companheiro de defesa, Jeison Murillo, também é questionável pela questão física, assim como o atacante Kevin Gameiro. Em compensação, Denis Cheryshev, Michy Batshuayi e Geoffrey Kondogbia estão disponíveis para o comandante dos Morcegos.

Confira a escalação provável do Valencia:

MANCHESTER UNITED

Pelo lado dos visitantes, o técnico José Mourinho pretende levar a campo uma equipe mista, sem todos os atletas que costumam ser titulares entre os 11 iniciais. Sergio Romero deve ganhar uma chance nesta partida, assim como o brasileiro Andreas Pereira. Na defesa, Chris Smalling, Victor Lindelöf e Luke Shaw são baixas por problemas musculares, o que pode levar a uma formação com Phil Jones e Eric Bailly na zaga, sendo que este último é questionável pelo estado físico.

Confira a escalação provável do Manchester United: