Onde vai passar o jogo do Tottenham contra o Chelsea, pela Carabao Cup?

As duas equipes se enfrentaram no fim de novembro e os Spurs levaram a melhor; partida única decide vaga para a decisão da competição

O Tottenham recebe o Chelsea nesta terça-feira (7), às 18h (Brasília), no Estádio Wembley, pela semifinal da Carabao Cup. A partida terá transmissão na TV fechada e, na Goal Brasil , você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

Os donos da casa iniciaram a competição na terceira rodada, quando eliminaram o Watford nos pênaltis. A partir daí, avançaram pelo West Ham na quarta rodada e passaram pelo Arsenal nas quartas de final. Os visitantes, por sua vez, também começaram o torneio na terceira rodada e passaram, nesta ordem, por Liverpool, Derby County e Bournemouth. Os Spurs conquistaram a Copa da Liga quatro vezes, sendo que a última delas foi na temporada 2007/08, enquanto os Blues venceram cinco vezes e o triunfo mais recente veio na campanha de 2014/15.

Veja informações da partida!

JOGO Tottenham x Chelsea DATA Terça-feira, 8 de janeiro LOCAL Estádio Wembley - Londres, ING HORÁRIO 18h00 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



A partida será transmitida pela ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

TOTTENHAM

Mauricio Pochettino também conta com o departamento médico cheio de jogadores, o que limita as mexidas no elenco. Jan Vertonghen, Eric Dier, Victor Wanyama e Mousa Dembélé não estão totalmente recuperados de lesões e não entrarão em campo. Erik Lamela e Fernando Llorente são outros dois desfalques prováveis por conta de problemas físicos, o que deve levar a equipe a escalar uma formação com mais atletas que costumam ser titulares.

Provável escalação dos Spurs:

CHELSEA

Os visitantes, comandados por Maurizio Sarri possui algumas dúvidas importantes para o jogo. Pedro, que esteve de fora dos últimos compromissos da equipe, Willian, que tomou uma pancada no jogo contra o Southampton e Mateo Kovacic, poupado das atividades técnicas recentemente, serão avaliados e podem ficar de fora dos onze iniciais. Reuben Loftus-Cheek e Olivier Giroud, no entanto, estão totalmente descartados.

Provável escalação dos Blues: