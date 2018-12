Onde vai passar o jogo do Real Madrid contra o Rayo Vallecano, pela La Liga?

Os Blancos recebem o penúltimo colocado do campeonato no Santiago Bernabéu em busca de mais três pontos

O Real Madrid recebe o Rayo Vallecano para o dérbi da capital espanhola no Santiago Bernabéu, neste sábado (15), a partir das 15h30 (de Brasília). A partida é válida pela 16ª rodada da La Liga.

O duelo terá transmissão apenas pela plataforma de streaming da Fox , o Fox Premium . E aqui, na Goal Brasil , você acompanha todos os lances em tempo real!

Ocupando o quarto lugar com 26 pontos, o Real Madrid busca uma rápida recuperação de seu recente vexame pela Champions League enfrentando o vice-lanterna do Campeonato Espanhol, e briga para alcançar as primeiras posições da tabela.

Veja informações da partida!

JOGO Real Madrid x Rayo Vallecano DATA Sábado, 15 de dezembro LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, Espanha HORÁRIO 15h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: La Liga)

A partida não terá a transmissão nas TVs aberta e fechada, somente na plataforma de streaming Fox Premium . Aqui, na Goal Brasil , você também acompanha todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Devido a uma lesão no joelho, Gareth Bale é a grande dúvida no elenco de Santiago Solari para o confronto. Toni Kroos poderá começar como titular.

Além de Bale, Solari também não poderá contar com Casemiro, Reguillón, Nacho Fernández e Mariano Díaz.

Esta será a última partida dos Merengues pela La Liga em 2018 devido ao Mundial de Clubes. O jogo contra o Villarreal, que seria no dia 22 de dezembro, foi adiado para o dia 3 de janeiro.

Provável escalação do Real:



RAYO VALLECANO

O único desfalque será de Raul de Tomas, que não poderá enfrentar a sua equipe de origem.

Provável escalação do Rayo: Dimitrievski, Advincula, Galvez, Amat, Moreno, Trejo, Pozo, Imbula, Comesana, Embarba, Garcia.