Onde vai passar o jogo do Real Madrid contra o CSKA, pela Champions League?

Já classificado e pensando no Mundial de Clubes, o gigante merengue deverá entrar em campo um uma equipe alternativa

Já garantido na primeira colocação do Grupo G, o Real Madrid recebe o CSKA de Moscou nesta quarta-feira (12) no último duelo antes do mata-mata na Champions League. A partida será transmitida pelo Facebook do Esporte Interativo, no canal TNT e no serviço de streaming EI Plus.

Ao Real Madrid, será uma oportunidade de dar mais tempo de jogos a nomes que não vem recebendo muitas oportunidades. Já o CSKA, lanterninha do grupo, ainda luta contra o o Viktoria Plzen por uma vaga na Europa League.

Veja informações da partida!

JOGO Real Madrid x CSKA DATA Quarta-feira, 12 de dezembro LOCAL Santiago Bernabéu - Madri, Espanha HORÁRIO 15h55 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Provável escalação: Navas; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Ceballos, Llorente, isco; Vázquez, Mariano, Valverde.

CSKA

Provável escalação: Akinfeev; Becão, Chernov, Nababkin; Fernandes, Akhmetov, Bijol, Oblyakov; Vlasic, Sigurdsson; Chalov.