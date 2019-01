Onde vai passar o jogo do Real Madrid contra a Real Sociedad, pela La Liga?

Os donos da casa buscam a vitória para se aproximar dos líderes enquanto os visitantes querem se distanciar do rebaixamento

O Real Madrid recebe a Real Sociedad neste domingo (6), às 15h30 (Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 18ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão na TV fechada e, na Goal Brasil, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real por aqui .

Os donos da casa focam na vitória para se aproximar dos líderes da competição e podem terminar a jornada na terceira colocação da competição (atualmente os Merengues ocupam a quinta posição com 30 pontos). O time treinado por Santiago Solari vem de um empate frustrante com o Villarreal fora de casa por 2 a 2. Enquanto isso, La Real faz uma campanha instável, ocupando apenas a 15ª colocação com 19 pontos, três a mais que o Athletic Bilbao, que abre a zona de descenso. A equipe comandada por Imanol Alguacil sofreu uma derrota para o Alavés por 1 a 0 no Anoeta.

Veja informações da partida!

JOGO Real Madrid x Real Sociedad DATA Domingo, 6 de janeiro LOCAL Estádio Santiago Bernabéu - Madri, ESP HORÁRIO 15h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: La Liga)

A partida terá transmissão da Fox Premium na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Santiago Solari terá alguns problemas para escalar a equipe que encara a agremiação do País Basco, principalmente no setor ofensivo. Gareth Bale, Marco Asensio e Mariano Díaz estão afastados pelo departamento médico e estão descartados para o jogo. Marcos Llorente, que ocupou a vaga de Casemiro no meio-campo não jogou contra o Villarreal e é dúvida para a partida deste domingo. No restante do elenco, o técnico argentino conta com força total.

Provável escalação do Real Madrid:

REAL SOCIEDAD

Os visitantes, comandados por Imanol Alguacil também possui desfalques importantes. Kevin Rodrigues, Andoni Gorosabel and Martín Merquelanz estão afastados por lesões e não poderão jogar no Santiago Bernabéu. Por outro lado, Adam Januzaj e Willian José, destaques do time do País Basco, estão confirmados para o duelo.

Provável escalação da Real Sociedad: Moyá; Aritz, Diego Llorente, Moreno e Muñoz; Oyarzabal, Zurutuza, Illarramendi e Januzaj; Juanmi e Willian José