Onde vai passar o jogo do PSG contra o Nantes, pela Ligue 1?

Os donos da casa buscam a vitória para encostar no líder, PSG, enquanto os visitantes querem se afastar do fantasma do rebaixamento

O PSG recebe o Nantes neste sábado (22), às 18h00 (Brasília), no Parc des Princes, pela 19ª rodada da Ligue 1. O duelo vem com duas rodadas de antecedência por conta das outras duas jornadas adiadas e remarcadas. A partida não terá transmissão nas TVs aberta e fechada no Brasil mas, na Goal Brasil, você poderá assistir com exclusividade o duelo pelo Facebook e pelo YouTube , cortesia do DAZN.

Os parisienses somam 44 pontos de 48 possíveis na competição e fazem uma campanha de 14 vitórias e apenas dois empates no Campeonato Francês. Os Canários, como a equipe do Nantes é conhecida, vive uma fase instável no certame e tem apenas cinco triunfos, cinco placares iguais e seis resultados negativos, o que a coloca com 20 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento.

JOGO PSG x Nantes DATA Sábado, 22 de dezembro LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 18h00 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



A partida não terá a transmissão na TV aberta e TV fechada. Mas aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real e terá a cobertura exclusiva ao vivo via DAZN!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

Thomas Tuchel não tem muitos problemas para escalar a equipe do PSG para a partida. Neymar foi poupado no jogo da Copa da Liga contra o Orléans e pode estar de volta ao time titular. Não há nenhum desfalque no elenco, o que dá mais opções para a montagem dos onze iniciais.

Provável escalação do PSG:

NANTES

Os visitantes, comandados por Vahid Halilhodzic, vão para o jogo com um elenco praticamente igual ao da última rodada, quando superaram o Olympique de Marseille na Bretanha. O destaque do time é o centroavante Emiliano Sala, com 13 gols em 16 jogos. O argentino já foi eleito um dos melhores atletas do mês de outubro da liga.

Provável escalação do Nantes: