Onde vai passar o jogo do PSG contra o Dijon, pela Ligue 1?

Líder da Ligue 1, o PSG buscando mais três pontos na competição fora de casa

O Dijon recebe o PSG em jogo válido pela 18ª rodada da Ligue 1. A partida não terá transmissão nas TVs aberta e fechada no Brasil mas, na Goal Brasil, você poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real por aqui , ou no player abaixo:

Apenas dois pontos separam o Dijon (16º) da zona de rebaixamento do Campeonato Francês. Por outro lado, o PSG busca manter a invencibilidade da equipe no torneio nacional.

Veja informações da partida!

JOGO Dijon x PSG DATA A DEFINIR (ADIADO) LOCAL Estádio Gaston Gérard - Dijon, França HORÁRIO A DEFINIR

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida não terá a transmissão na TV aberta e fechada. Mas aqui, na Goal Brasil, você poderá acompanhar a cobertura exclusiva ao vivo da DAZN!