Onde vai passar o jogo do Nice contra o Saint-Etienne, pela Ligue 1?

As equipes disputam um confronto direto para alcançar o top 4 da tabela francesa

O Nice recebe o Saint-Étienne nesta sexta-feira (14), a partir das 17h45 (de Brasília), pela 18ª rodada da Ligue 1. A partida não terá transmissão nas TVs aberta e fechada no Brasil mas, na Goal Brasil, você poderá assistir com exclusividade o duelo por aqui , ou no player abaixo:

O Nice é o atual sétimo colocado da tabela do campeonato francês, com 25 pontos, e vai brigar para subir de posição contra o sexto colocado, Étienne, com 26 pontos.

JOGO Nice x Saint-Étienne DATA Sexta-feira, 14 de dezembro LOCAL Allianz Riviera - Nice, França HORÁRIO 17h45 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida não terá a transmissão na TV aberta e TV fechada. Mas aqui, na Goal Brasil , você poderá acompanhar a cobertura exclusiva ao vivo da DAZN!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais informações em breve!