Onde vai passar o jogo do Manchester United contra o Reading, pela Copa da Inglaterra?

Com quatro vitórias consecutivas na Premier League 2018-19, o United entram em campo com o favoritismo

O Manchester United recebe o Reading nesse sábado (05), às 10h30 (de Brasília), no Old Trafford pela 3ª rodada da Copa da Inglaterra. A partida não terá transmissão nos canais brasileiros, mas aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

Veja informações da partida!

JOGO Manchester United x Reading DATA Sábado, 05 de dezembro LOCAL Old Trafford - Manchester, Inglaterra HORÁRIO 10h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



​(Foto: Getty Images)

A partida não terá transmissão na TV brasileira, mas aqui na Goal Brasil , você acompanha o jogo em tempo Real. Escolha dos editores Mercado: Chelsea recua e não deve tentar contratação de Higuaín em janeiro

"Feliz Ano Novo!" - Neymar, CR7 e como os demais craques celebraram a chegada de 2019

Destruidor! Messi tem mais gols, assistências e melhor média que CR7 em 2018

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER UNITED

Provável escalação: Romero; Dalot, Jones, Lindelof, Darmian; Fred, Fellaini; Chong, Gomes, Sanchez; Lukaku

READING

Provável escalação: Jaakola; Yiadom, Llori, O'Shea, Richards; Rinomhota, Swift; Harriott, Aluko, Barrow; Bodvarsson