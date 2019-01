Onde vai passar o jogo do Manchester United contra o Burnley, pela Premier League?

O técnico Ole Gunnar Solkjaer pode quebrar mais um recorde de invencibilidade

Manchester United e Burnley se enfrentam nesta terça-feira (29), pela 24ª rodada da Premier League inglesa, às 18h (de Brasília), dentro do estádio de Old Trafford. A partida será transmitida apenas pelo ESPN Extra, mas você pode acompanhar em tempo real aqui na Goal Brasil .

Confira todas as informações do duelo!

Jogo Manchester United x Burnley Data e local Terça-feira, 29 de Janeiro - Old Trafford Horário 18h, horário de Brasília

TV E TEMPO REAL

(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida somente pela ESPN Extra, mas você pode acompanhar em tempo real aqui na Goal Brasil !

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MAN.UNITED

Em busca da nona vitória consecutiva, considerando todas as competições, Ole Gunnar Solskjaer. Na Premier League, foram seis triunfos consecutivos. Se bater o adversário desta terça, o norueguês estabelece um recorde inédito de sete partidas com 100% de invencibilidade no Campeonato Inglês.

De volta de lesão, Chris Smalling pode ser uma novidade.

Escalação provável: De Gea; Dalot, Lindelof, Jones, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Rashford, Martial.

Pelo Burnley, a principal dúvida está na presença de Robbie Brady.

Escalação provável: Heaton; Taylor, Tarkowski, Mee, Ward; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Barnes, Wood.