Onde vai passar o jogo do Manchester United contra o Bournemouth, pela Premier League?

United chega com objetivo de conquistar a terceira vitória consecutiva sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer

O Manchester United recebe o Bournemouth nesse domingo (30), às 14h30 (de Brasília), no Old Trafford pela 20ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão da ESPN Brasil e também do serviço de streaming WatchESPN. Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

United reviveu sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer. Em dois jogos, foram duas vitórias convincentes. Já o Bournemouth vem em momento difícil. Nos últimos sete jogos de Premier League foram apenas duas vitórias e cinco derrotas.

Veja informações da partida!

JOGO Manchester United x Bournemouth DATA Domingo, 30 de dezembro LOCAL Old Trafford - Manchester, Inglaterra HORÁRIO 14h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?

A partida terá transmissão da ESPN Brasil e também do serviço de streaming WatchESPN . Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER UNITED

Lukaku, Martial, McTominay, Rojo e Sánchez são dúvidas para o confronto.

Smalling está lesionado e não joga.

Provável escalação:

BOURNEMOUTH

Smith, L Cook, Francis e Gosling estão lesionados e não jogam.

Provável escalação: