Onde vai passar o jogo do Manchester City contra o Hoffenheim, pela Champions League?

O time de Guardiola já está classificado para a próxima fase enquanto o Hoffenheim briga para tentar uma vaga na Liga Europa

O Manchester CIiy recebe o Hoffenheim nessa quarta-feira (12), às 18h (de Brasília), no Etihad Stadium, pela última rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. A partida terá transmissão do canal TNT e também do serviço de streaming EI Plus . Aqui na Goal Brasil , você acompanha o tempo real do jogo.

O City já está classificado para as oitavas de final e tenta assegurar o primeiro lugar do Grupo F. Já o Hoffenheim ainda não venceu na competição, mas tenta um resultado positivo para cravar vaga na Europa League.

Veja informações da partida!

JOGO Manchester City x Hoffenheim DATA Quarta-feira, 12 de dezembro LOCAL Etihad Stadium - Manchester, Inglaterra HORÁRIO 18h (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER CITY

Sergio Agüero ainda não poderá voltar a atuar. Gabriel Jesus deve ser titular.

HOFFENHEIM

Os alemães não contam com nenhuma baixa para o confronto.

