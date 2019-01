Onde vai passar o jogo do Manchester City contra o Burton, pela Carabao Cup?

A equipe treinada por Pep Guardiola vai enfrentar a grande surpresa desta edição da Copa da Liga Inglesa!

O Manchester City recebe o surpreendente Burton Albion, às 18h desta quarta-feira (09), no Etihad Stadium, pelo jogo de ida da semifinal da Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa. A partida será transmitida na TV fechada.

Atuais campeões do certame, os Citizens receberão a grande surpresa do certame eliminatório. Equipe modesta das Midlands ocupa atualmente apenas a nona posição da Ligue One, a terceira divisão inglesa.

Veja informações da partida!

JOGO Manchester City x Burton Albion DATA Quarta-feira, 9 de janeiro LOCAL Etihad Stadium - Manchester, ING HORÁRIO 18h00 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pela ESPN Brasil , na TV fechada.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MAN.CITY

Vice-líderes na Premier League, os Citizens não querem saber de descanso e buscam reter a taça conquistada na temporada passada. Para o confronto, Pep Guardiola não terá grandes desfalques – o único deve ser o latera Benjamin Mendy. Desta forma, o time que entrará em campo será uma mistura de titulares absolutos com outros jovens.

Escalação provável do City: Muric; Danilo, Otamendi, Laporte, Delph; David Silva, Gundogan, Foden; Mahrez, Aguero, Sterling.

BURTON

Já os azarões saberão apenas na última hora se o meio-campista Stephen Quinn e o defensor John Brayford estarão prontos para o duelo. São os únicos problemas para o técnico Nigel Clough (filho do lendário Brian Clough).

Escalação provável do Burton: Collins; Brayford, Buxton, Turner, Hutchinson; Fox, Allen; Hesketh, Fraser, Atkins; Harness.