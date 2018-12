Onde vai passar o jogo do Lyon contra o Monaco, pela Ligue 1?

Os donos da casa buscam a vitória para encostar no líder, PSG, enquanto os visitantes querem se afastar do fantasma do rebaixamento

O Lyon recebe o Monaco neste domingo (16), às 18h00 (Brasília), no Groupama Stadium, pela 17ª rodada da Ligue 1. A partida não terá transmissão nas TVs aberta e fechada no Brasil mas, na Goal Brasil, você poderá assistir com exclusividade o duelo por aqui.

Os donos da casa chegam para o confronto após garantir a classificação na Champions League em seu grupo e, mesmo com 28 pontos na quarta colocação, podem terminar a rodada como vice-líderes em caso de vitória e combinação de resultados. Enquanto isso, os visitantes amargam a penúltima posição com apenas 13 pontos e precisam do triunfo para se afastar da zona de rebaixamento.

Veja informações da partida!

JOGO Lyon x Monaco DATA Domingo, 16 de dezembro LOCAL Groupama Stadium - Lyon, FRA HORÁRIO 18h00 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida não terá a transmissão na TV aberta e TV fechada. Mas aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real e terá a cobertura exclusiva ao vivo via DAZN!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LYON

Bruno Génésio terá alguns problemas para escalar a equipe que encara a agremiação do principado. O lateral brasileiro Rafael cumpre suspensão e, além disso fica fora do jogo por problemas médicos, enquanto o atacante Maxwell Cornet é dúvida por conta de um problema na coxa. Amine Gouiri, que rompeu o ligamento do joelho, está fora por tempo indeterminado. Memphis Depay, Moussa Dembélé e Bertrand Traoré são os três jogadores com os quais os rivais precisam se preocupar, uma vez que, dos 26 gols marcados pela equipe nesta edição da Ligue 1, 24 passaram pelos pés de um deles.

Provável escalação do Lyon:

MONACO

Os visitantes, comandados por Thierry Henry, vão para o jogo com um elenco repleto de jovens em busca da salvação contra o rebaixamento. A lista de desfalques por questões físicas é grande: Danijel Subasic, Djibril Sidibé, Almamy Touré, Jean-Eudes Aholou, Jordi Mboula, Kévin N'Doram, Stevan Jovetic, Pietro Pellegri, Rony Lopes e Willem Geubbels. A esperança da agremiação está nos pés de Radamel Falcao García, atacante colombiano que até o momento possui sete gols marcados em 14 partidas.

Provável escalação do Monaco: