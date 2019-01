Onde vai passar o jogo do Getafe contra o Barcelona, pela La Liga?

Os donos da casa buscam prolongar a sequência de jogos invictos na competição enquanto os visitantes querem a vitória para abrir vantagem na liderança

O Getafe recebe o Barcelona neste domingo (6), às 17h45 (Brasília), no Estádio Coliseu Alfonso Pérez, pela 18ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão na TV fechada e, na Goal Brasil, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real por aqui .

Os donos da casa fazem campanha positiva até o momento no Campeonato Espanhol, com seis vitórias, sete empates e apenas quatro derrotas na competição, além de defender uma invencibilidade de cinco partidas seguidas na competição e o sétimo lugar. Os visitantes estão na liderança com 37 pontos, três a mais que o Atlético de Madrid, e vêm de quatro triunfos consecutivos mas, apesar do retrospecto notável, as derrotas para Leganés e Bétis deixam os Blaugranas com precaução em relação ao próximo jogo. Além disso, o Barça é o adversário que mais venceu o Getafe quando jogou fora de casa pela La Liga, com nove triunfos.

Veja informações da partida!

JOGO Getafe x Barcelona DATA Domingo, 6 de janeiro LOCAL Estádio Coliseu Alfonso Pérez - Getafe, ESP HORÁRIO 17h45 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão da ESPN Brasil na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GETAFE

José Bordalás terá alguns problemas para escalar a equipe que encara a agremiação catalã. Amath Ndiaye e Markel Bergara ainda estão no departamento médico e desfalcam os Azulones. Mathieu Flamini deve começar no banco de reservas mais uma vez e pode ser utilizado no decorrer do confronto. Ángel e Javier Molina são os destaques do time, com nove gols marcados ao todo na competição.

Provável escalação do Getafe:

BARCELONA

Os visitantes, comandados por Ernesto Valverde também possui desfalques importantes. Samuel Umtiti segue afastado por conta da recuperação da lesão no joelho e, por conta disso, Clément Lenglet segue como titular. Arthur retorna aos onze iniciais após ser poupado contra o Celta de Vigo, enquanto Philippe Coutinho continua no banco de reservas, já que Ousmane Dembélé vive boa fase na equipe titular.

Provável escalação do Barcelona: