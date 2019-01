Onde vai passar o jogo do Flamengo contra o Frankfurt, pela Florida Cup?

Após estrear na Florida Cup, o Flamengo encaram o segundo duelo na competição de pré-temporada

Flamengo entra em campo neste sabádo (12), às 19h15 (Brasília), contra o Frankfurt, no Orlando City Stadium, pela Florida Cup. A partida terá transmissão na TV fechada e, na Goal Brasil, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real.

O Rubro-Negro possui diversas novidades em relação aos jogadores contratados, mas não poderá contar com todos. O único reforço que está com a delegação nos Estados Unidos é o zagueiro Rodrigo Caio. No primeiro duelo da FA Cup, o time carioca empatou em 2 a 2, no tempo normal e venceu por 4 a 3, nos pênaltis.

Veja informações da partida!

JOGO Flamengo x Frankfurt DATA Sabádo, 12 de janeiro LOCAL Orlando City Stadium - Orlando, EUA HORÁRIO 19h15 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Divulgação/Orlando City)

A partida terá transmissão do SporTV na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Apesar do alto investimento na janela de transferências, o Flamengo ainda não terá todos os reforços disponíveis para a partida. Rodrigo Caio é o único contratado neste ano que pode entrar em campo contra, enquanto Giorgian de Arrascaeta e Gabriel Barbosa estão no Brasil e não estarão com a delegação flamenguista na Flórida.

Provável escalação do Flamengo:

FRANKFURT

Provável escalação do Frankfurt: Kevin Trapp, Carlos Salcedo, Simon Falette, Evan N’Dicka; Danny Da Costa, Gelson Fernandes, Jetro Willems, Mijat Gacinovic; Filip Kostic, Sébastien Haller, Luka Jovic.