Onde vai passar o jogo do Flamengo contra o Boavista, pelo Carioca?

Os clubes entram em campo pela quarta rodada da Taça Guanabara

Flamengo e Boavista se enfrentam nesta terça-feira (29), pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, às 21h (Brasília), no Estádio do Maracanã. A partida será trasmitida somente na TV fechada.

Confira todas as informações do duelo!

Jogo Flamengo x Boavista Data e local Terça-feira, 29 de Janeiro - Maracanã Horário 21h, horário de Brasília

TV E TEMPO REAL



Gilvan de Souza/Flamengo/Divulgação)

A partida será transmitida somente na SporTV e Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO

Provável escalaçaõ do Flamengo: César, Rodinei, Léo Duarte, Matheus Dantas (Rodrigo Caio) e Trauco; Piris, Jean Lucas, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Dourado.

Provável escalaçaõ do Boavista: Rafael; Bruno Moura, Elivelton, Rafael Marques, Jean; Vitor Faísca, Lucas, Renan Donizete; Felipe Augusto, Dija Baiano.