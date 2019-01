Onde vai passar o jogo do Barcelona contra o Girona, por La Liga?

Após derrota na Copa do Rei, time de Ernesto Valverde quer ganhar momento para duelo de volta com mais uma vitória no Espanhol

Após derrota na Copa do Rei, time de Ernesto Valverde quer ganhar momento para duelo de volta com mais uma vitória no Espanhol

Em duelo válido pela 21ª rodada de La Liga, o líder Barcelona vai em busca de mais três pontos diante do Girona, em um clássico regional. As duas equipes medem forças a partir das 13h15 deste domingo (27), horário de Brasília, no Municipal de Montilivi.

Somente os assinantes do serviço de streaming Fox Premium poderão assistir ao duelo no Brasil - mas a Goal trará todos os lances no nosso minuto-a-minuto, clicando aqui. (colocar lnk do jogo no AQUI).

Confira tudo sobre o clássico!

JOGO Girona x Barcelona DATA Domingo, 27 de janeiro de 2019 LOCAL Municipal de Montilivi - Girona, ESP HORÁRIO 13h15 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?

(Foto: Getty Images)

O duelo terá transmissão apenas pelo streaming da Fox Premium. E aqui, na Goal, você fica por dentro dos principais lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GIRONA

Referência na frente, o uruguaio Stuani volta ao time titular após cumprir suspensão na última rodada, e pode ter Borja García, praticamente recuperado, ao seu lado na frente.

Provável escalação (3-4-3): Bounou; Espinosa, Juanpe, Alcalá; Porro, Aleix García, Pons, Fernández; Portu, Borja García, Stuani.

BARCELONA

Com Dembélé ainda se recuperando de lesão, Coutinho deve ganhar vaga na frente ao lado de Suárez e Messi - este último, poupado na derrota para o Sevilla pela Copa do Rei. Arthur também deve pintar no meio de campo, enquanto Lenglet forma a dupla de zaga com Piqué enquanto o também francês Umtiti segue lesionado

Provável escalação: Ter Stegen; Sergi, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arthur, Rakitic; Messi, Coutinho, Suárez.