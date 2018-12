Onde vai passar o jogo do Arsenal contra o Fulham, pela Premier League?

Os donos da casa buscam a vitória para se recuperar na competição enquanto os visitantes querem se afastar da zona de rebaixamento

O Arsenal recebe o Fulham nesta terça-feira (1), às 13h (Brasília), no Emirates Stadium, pela 21ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão na TV fechada e, na Goal Brasil, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real por aqui .

Os donos da casa tentam se recuperar da goleada sofrida diante do Liverpool por 5 a 1 no Anfield Road e também buscam se aproximar da zona de classificação para a Champions League, uma vez que os Gunners estão com 38 pontos, na quinta colocação, cinco pontos a menos que o Chelsea, quarto colocado. Os visitantes, por sua vez, veem na partida a chance para se livrar da zona de descenso. Os Cottagers estão com 14 pontos, na vice-lanterna da competição, mas podem sair do rebaixamento em caso de vitória e derrota do Southampton contra o Chelsea. No primeiro turno, os comandados de Unai Emery conseguiram uma goleada de 5 a 1 em pleno Craven Cottage.

Veja informações da partida!

JOGO Arsenal x Fulham DATA Terça-feira, 1 de janeiro LOCAL Emirates Stadium - Londres, ING HORÁRIO 13h00 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

A partida terá transmissão da ESPN Brasil na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ARSENAL

Unai Emery terá alguns problemas para escalar a equipe que encara a agremiação do sul de Londres. Hector Bellerín, Konstantinos Mavropanos, Rob Holding, Mesut Özil, Danny Welbeck, Henrikh Mkhitaryan, e Emile Smith Rowe estão afastados por problemas médicos e não poderão entrar em campo. Nacho Monreal foi liberado mas ainda não está garantido para a partida.

Provável escalação do Arsenal:

FULHAM

Os visitantes, comandados por Claudio Ranieri vão para o jogo com o time praticamente completo. Ryan Sessegnon retorna aos onze iniciais, enquanto Andre-Frank Zambo Anguissa é considerado como provável por conta de um problema no joelho sofrido no empate contra o Wolverhampton. Alfie Mawson é outro considerado como questionável, enquanto Calum Chambers não poderá entrar em campo por motivos contratuais, já que é jogador emprestado pelo Arsenal.

Provável escalação do Fulham: