Onde vai passar o jogo da Torino contra a Juventus, pela Serie A?

O Derby della Mole ganha mais um capítulo com o 199º jogo desta rivalidade centenária

Em mais um jogo com transmissão exclusiva do DAZN no Brasil e tempo real na Goal Brasil, Torino e Juventus se encaram pela 16ª rodada da Serie A. Você pode ver todos os lances ao vivo através deste link.

O 199º Derby della Mole, clássico da cidade de Turim, no norte da Itália, coloca em campo duas equipes historicamente antagônicas e que, nesta edição da Serie A, vivem momentos diferentes: o Torino é o sexto colocado com 22 pontos, quatro atrás do Milan, último a se classificar na Champions League nesse momento, enquanto a Juve é lider isolada com 43 pontos, oito a mais que o vice-líder, Napoli. No histórico geral, a vantagem é da Velha Senhora: 87 vitórias da Juve, 55 empates e 56 triunfos dos Granatas.

Veja informações da partida!

JOGO Torino x Juventus DATA Quarta-feira, 12 de dezembro LOCAL Est. Olímpico Grande Torino - Turim, Itália HORÁRIO 15h55 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida com exclusividade pelo canal do DAZN no YouTube e terá o tempo real na Goal Brasil.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

TORINO

Sem perder há um mês, o Torino vem de vitórias tanto na Serie A (2 a 1 contra o Genoa) como na Copa Itália (2 a 0 sobre o Sudtirol), ambos no Olímpico Grande Torino. O técnico Walter Mazzarri não tem desfalques, e deve ter força máxima para encarar o grande rival local.

Provável escalação da Torino:

JUVENTUS

A Velha Senhora vem de incríveis 14 vitórias em quinze jogos, e ainda não conheceu derrota no Italiano nesta temporada. Mas chega, no entanto, com uma derrota na bagagem diante do Young Boys, muito embora o resultado na Suíça não tenha atrapalhado a liderança dos alvinegros na Champions League.

O principal desfalque para o clássico fica por conta de Betancur, suspenso, enquanto o técnico Massimiliano Allegri segue sem contar com os lesionados Andrea Barzagli, Medhi Benatia e Sami Khedira. Titular na Champions, o colombiano Cuadrado voltou de lesão e fica à disposição mais uma vez.

Provável escalação da Juventus: