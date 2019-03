Onde vai passar Manchester City x Schalke 04, pela Champions League?

As equipes entram em campo para disputarem o duelo de volta das oitavas de final

O Manchester City recebe o Schalke 04 nesta terça-feira (12), às 17h (de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da Champions League. O duelo será transmitido pela página do Esporte Interativo no Facebook, que fará a transmissão via streaming. Aqui, na Goal Brasil, você também acompanha todos os lances em tempo real!

Após vencer o primeiro jogo por 3 a 2, na Alemanha, os Citizens podem perder por um gol de diferença pelos placares de 1 a 0 e 2 a 1 que ainda assim avançarão de fase de acordo com o critério do gol fora de casa.

Veja informações da partida!

JOGO Manchester City x Schalke 04 DATA Terça-feira, 12 de março LOCAL Etihad Stadium - Inglaterra HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão na página do Facebook do Esporte Interativo. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MANCHESTER CITY

Pep Guardiola não poderá contar com o brasileiro Fernandinho, o argentino Nicolás Otamendi, suspensos, e o belga Kevin De Bruyne, lesionado.

Provável escalação: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, David Silva, Gündogan, Bernardo Silva, R. Mahrez., Agüero, Sterling.



​ (Foto: Getty Images)

SCHALKE 04

Precisando reverter o placar, os alemães não chegam em boa forma na Inglaterra. Com quatro derrotas consecutivas e 14 gols sofridos, o Schalke precisa de um triunfo por dois ou mais gols de diferença para levar a classificação

Provável escalação: Fährmann, Bruma, Sané, Nastasic, Caligiuri, McKennie, Serdar, Bentaleb, Oczipka, Mendyl, Mark Uth.



​ (Foto: Getty Images)