Onde vai passar Liverpool x Norwich, pela Premier League?

Atual campeão da Champions League, Liverpool estreia no Campeonato Inglês contra time recém-promovido à elite. Time de Klopp foi vice na última edição

A Premier League está de volta. Nesta sexta-feira, a partir das 16h (de Brasília), a liga inglesa dá o pontapé inicial na temporada 2019/2020 com a partida entre Liverpool e Norwich. Atual vice-campeão inglês, o time de Jurgen Klopp joga diante de sua torcida no estádio Anfield, em . A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Liverpool x DATA Sexta-feira, 9 de agosto LOCAL Anfield - Liverpool, HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo da Espn Brasil. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

Derrotado no último domingo pelo na final da , o Liverpool abre a Premier League contra um time recém-promovido à elite inglesa. E Jurgen Klopp sabe da responsabilidade do time que foi campeão da Champions League na temporada passada, mas não conseguiu tirar o título do Inglês do Manchester City.

Mais artigos abaixo

"Como uma equipe que ganhou a Champions ano passado, precisamos nos manter como o time que ninguém quer enfrentar. Não por causa do nome, mas pela nossa intensidade. Temos que manter essa energia", avisou Klopp, que recentemente revelou ter aprendido a falar inglês assistindo à série Friends.

A boa notícia para Klopp, que não contou com reforços importantes para esta temporada, é que Sadio Mané está à disposição mesmo tendo se apresentado mais tarde devido à disputa da Copa Africana de Nações. James Milner, desfalque na Community Shield, também está recuperado de uma lesão.

Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Milner; Salah, Mané e Firmino.