Onde vai passar Liverpool x Bayern de Munique, pela Champions League?

Um dos confrontos mais aguardados das oitavas de final da Champions League coloca dois multicampeões da Champions frente a frente

O Liverpool recebe o Bayern de Munique nessa terça-feira (19), às 17h (de Brasília), no Anfield pela partida de ida das oitavas de final da Champions League. A partida passará na página do Esporte Interativo no Facebook, que fará a transmissão via streaming. Aqui na Goal Brasil você acompanha todos os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

JOGO Liverpool x Bayern de Munique DATA Terça-feira, 19 de fevereiro LOCAL Anfield Road - Liverpool, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A página do Facebook do Esporte Interativo passará o duelo. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LIVERPOOL

Dejan Lovren e Joe Gómez estão lesionados e não jogam. Virgil Van Dijk está suspenso e também não pode jogar.

Provável escalação:

BAYERN DE MUNIQUE

Thomas Müller está suspenso e não joga. Kingsley Coman era dúvida para o confronto, mas se recuperou e deve jogar.

Provável escalação: