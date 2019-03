Onde vai passar Juventus x Atlético de Madrid, pela Champions League?

Italianos precisarão reverter o placar de 2 a 0 sofrido no Metropolitano para conseguir vaga nas quartas de final do torneio europeu

Liderada por Cristiano Ronaldo, a Juventus recebe o Atlético de Madrid nesta terça-feira (12), às 17h (de Brasília), pela partida de volta das oitavas de final da Champions League. O duelo será transmitido pelo canal TNT, além página do Esporte Interativo no Facebook, que fará a transmissão via streaming. Aqui, na Goal Brasil, você também acompanha todos os lances em tempo real!

Depois de ser derrotada por 2 a 0 fora de casa, a equipe comandada por Massimiliano Allegri busca a virada em seu estádio para avançar às quartas de final. Para o objetivo ser alcançado, os italianos precisam vencer por três gols de diferença.

Veja informações da partida!

JOGO Juventus x Atlético de Madrid DATA Terça-feira, 12 de março LOCAL Juventus Stadium - Itália HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão no canal TNT, na TV fechada. Além disso, a página do Facebook do Esporte Interativo passará o duelo. Aqui, na Goal Brasil, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JUVENTUS

Com força máxima e contando com o talento de Cristiano Ronaldo, a Juventus deve entrar em campo com os mesmos titulares do primeiro jogo.

Provável escalação: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Bentancur, Matuidi, Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo.



​ (Foto: Getty Images)

ATLÉTICO DE MADRID

Por outro lado, os Colchoneros não poderão contar com os suspensos Diego Costa, que também se recupera de lesão, e Thomas Partey.

Provável escalação: Oblak, Juanfran, José Giménez, Godín, Filipe Luís, Lemar, Rodri, Saúl, Koke, Griezmann e Morata.





​ (Foto: Getty Images)