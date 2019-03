Onde vai passar Internacional x Alianza Lima, pela Copa Libertadores

Caso vença no Beira-Rio, Colorado pode abrir grande vantagem no Grupo A do torneio

Com expectativa de casa cheia para estreia em casa pela Libertadores, o recebe o nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela segunda rodada da fase de grupos. A partida terá transmissão do canal Fox Sports. Aqui na Goal você também acompanha todos os lances em tempo real .

Veja informações da partida!

JOGO Internacional x Alianza Lima DATA Quarta-feira, 13 de março LOCAL Beira-Rio - Alegre, Brasil HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

O jogo terá transmissão do canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Ainda sem saber se Rodrigo Dourado estará apto para entrar em campo nesta quarta-feira, a equipe comandada por Odair Hellmann espera alcançar a sua segunda vitória consecutiva no torneio para abrir boa vontagem na liderança do Grupo A. Caso não conte com o volante, Rodrigo Lidoso é a principal alternativa.

A tendência é de que o técnico siga com o 4-3-3, mas a variação para o 4-2-3-1 por uma formação mais ofensiva também não está descartada. Assim, D'Alessandro, Sobis e Nonato são alternativas para a vaga de Patrick.

Desfalques: Rodrigo Dourado - em recuperação de entorse no tornozelo esquerdo.

Provável escalação:

ALIANZA LIMA



Foto: Getty Images

Após empatar com o no primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores, o Alianza Lima vive um incômodo jejum na competição. O time peruano não venceu nenhum dos seus últimos 12 jogos pelo torneio.

Com Ángel Russo como técnico, a equipe seclassificou para a Libertadores com o vice-campeonato peruano em 2018. Na atual edição do torneio, o Alianza Lima tem seis pontos conquistados em três rodadas e ocupa o quinto lugar.

Para o duelo no Beira-Rio, o treinador deverá repetir a mesma formação que empatou com o River na rodada de estreia.

Provável escalação: Gallese; Cuba, Guidino, Riojas, Godoy; Quevedo, Cartagena, Costa, Manzaneda; Ramírez; Affonso.