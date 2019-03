Onde vai passar Cruzeiro x Deportivo Lara, pela Copa Libertadores

Equipe mineira defende invencibilidade de 22 anos como mandante na fase de grupos do torneio

Defendendo a sua invencibilidade de 22 anos como mandante na fase de grupos da Libertadores, o recebe o nesta quarta-feira (13), às 19h15 (de Brasília). A partida terá transmissão do canal Fox Sports. Aqui na Goal você também acompanha todos os lances em tempo real .

Veja informações da partida!

JOGO Cruzeiro x Deportivo Lara DATA Quarta-feira, 13 de março LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, Brasil HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

O jogo terá transmissão do canal Fox Sports , na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Após estrear com vitória na Libertadores - bateu o fora de casa por 1 a 0 - , o Cruzeiro entra em campo defendendo a sua invencibilidade de 22 anos sem perder em casa na competição. Caso alcançe o triunfo, será o 30º jogo sem ser derrotado.

Com expectativa de casa cheia no Mineirão, a equipe comandada por Mano Menezes poderá entrar em campo com Edilson e Egídio nas laterais; Henrique e Romero de volantes; Robinho, Rodriguinho e Rafinha na linha de três meias; e Fred no ataque. O único a ser confirmado como titular pela comissão técnica é o zagueiro Dedé.

A tendência é que Mano Menezes mantenha a base que ganhou na última quinta-feira (7), em Buenos Aires, na , pela primeira rodada do Grupo B. A única mudança será a entrada de Dedé no lugar de Murilo.

DEPORTIVO LARA



Foto: Getty Images

O Deportivo Lara estreou no Grupo B da Libertadores com empate sem gols diante do , do , e entra em campo para o duelo com o Cruzeiro após desembarcar no Brasil menos de 24h antes da partida. As dificuldades da viagem do clube se devem à crise de energia elétrica que toma conta da ..

Atual 13º colocado do , com oito pontos conquistados em seis partidas, o clube encontra-se incomunicável, dificultando as informações em relação ao time.

A base da equipe deve ser a mesma que empatou com o Emelec por 0 a 0 na primeira rodada.

Provável escalação: Lugo; Vargas, Aponte, Miers, Di Giorgi; Yriarte, Añez; Centeno, Frutos, Di Renzo; Moreno.