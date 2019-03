Onde vai passar Corinthians x Santos, pelo Campeonato Paulista?

Depois do empate no amistoso disputado na mesma Arena Corinthians, Timão e Peixe voltam a se enfrentar pelo Paulistão

O Corinthians recebe o Santos nesse domingo (10), às 16h00 (de Brasília), na Arena Corinthians, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão das TVs aberta e fechada. Aqui na Goal Brasil você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

O clube comandado por Fábio Carille lidera o Grupo C com 14 pontos, um a mais que a Ferroviária. Apesar da campanha, o time vem de empate contra o São Bento e quer disparar na ponta da classificação. Já os santistas estão com 22 pontos, também com um a mais em relação ao vice-líder, RB Brasil. A agremiação dirigida por Jorge Sampaoli vem de duas vitórias contra o Oeste pelo Paulistão e o América-RN, pela Copa do Brasil.

Veja informações da partida!

JOGO Corinthians x Santos DATA Domingo, 10 de março LOCAL Arena Corinthians - São Paulo, SP HORÁRIO 16h00 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

O jogo terá transmissão da Globo, na TV aberta para São Paulo e no Premiere, na TV fechada.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTIHANS

O time treinado por Fábio Carille chega para o jogo com alguns desfalques importantes. No setor de ataque, por exemplo, Gustagol não poderá entrar em campo por conta de dores no joelho, No seu lugar, a dúvida está entre Vagner Love e Mauro Boselli.

Provável escalação:

SANTOS

Já o clube alvinegro conta com os retornos de Alison e Diego Pituca, o que abre uma disputa pela titularidade no meio-campo. Em relação a desfalques, o time não conta com baixas significantes.

Provável escalação: