Onde vai passar Barcelona e Real Madrid, pela Copa do Rei?

Os Blaugranas querem manter o retrospecto positivo de outras edições da Copa do Rei, enquanto os Merengues visam a primeira conquista desde 2014

O Barcelona recebe o Real Madrid nesta quarta-feira (6), às 18h00 (Brasília), no Camp Nou, pela partida de ida da semifinal da Copa do Rei. A partida terá transmissão ESPN Brasil, na TV fechada e, na Goal Brasil, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real por aqui .

Os Blaugranas possuem bom retrospecto na competição. Nas últimas oito edições, o time não participou de apenas uma final, na temporada 2012/13 e se sagrou campeão de maneira consecutiva desde a campanha de 2014/15. Os Merengues , por sua vez, tentam derrubar a hegemonia catalã no torneio em que foi o último campeão antes da sequência do Barça. O último título do Real veio em 2013/14.

Veja informações da partida!

JOGO Barcelona x Real Madrid DATA Quarta-feira, 6 de fevereiro LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 18h00 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



A partida terá transmissão na ESPN Brasil , na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

O time treinado por Ernesto Valverde irá a campo com uma formação diferente da que costuma ser usada na La Liga e Champions League, mas mesmo assim terá desfalques. O goleiro Jasper Cillessen se contundiu e dá lugar a Marc-André ter Stegen, que fará sua estreia na competição. Lionel Messi e Ousmane Dembélé são dúvidas por conta da recuperação recente de lesões.

Provável escalação do Barcelona:

REAL MADRID

Os visitantes, comandados por Santiago Solari, devem utilizar uma equipe mista entre titulares e reservas na partida. Os únicos problemas para o clássico pelo lado dos madrilenhos são as baixas de Jesús Vallejo e Luca Zidane, que estão no departamento médico. A alteração mais significante na escalação é a entrada de Keylor Navas no lugar de Thibaut Courtois.

Provável escalação do Real Madrid: