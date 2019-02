Onde vai passar Atlético de Madrid x Juventus, pela Champions League?

Cristiano Ronaldo volta a enfrentar seu antigo rival espanhol em partida de dois sistemas defensivos poderosos e intensos

O Atlético de Madrid recebe a Juventus nessa quarta-feira (20), às 17h (de Brasília), no Wanda Metropolitano, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. A partida passará na página do Esporte Interativo no Facebook, que fará a transmissão via streaming. Aqui na Goal Brasil você acompanha todos os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

JOGO Atlético de Madrid x Juventus DATA Quarta-feira, 20 de fevereiro LOCAL Wanda Metropolitano - Madri, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A página do Facebook do Esporte Interativo passará o duelo. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO DE MADRID

Lucas Hernandez está lesionado e não joga.

Provável escalação:

JUVENTUS

Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci se recuperaram das lesões e devem começar como titulares.

Juan Cuadrado fez uma cirurgia no joelho e não joga.

Provável escalação: