Onde vai passar Athletico-PR x Jorge Wilstermann, pela Copa Libertadores

Na lanterna do Grupo G, o Furacão busca a vitória para não se complicar na primeira fase

Após ser derrotado pelo por 1 a 0 fora de casa na última semana, o -PR busca a recuperação na Arena da Baixada contra o nesta quinta-feira (14), às 21h (de Brasília). A partida não terá transmissão na TV. No entanto, o torcedor poderá acompanhar todos os lance na Goal , em tempo real .

Veja informações da partida!

JOGO x Jorge Wilstermann DATA Quinta-feira, 14 de março LOCAL Arena da Baixada - Brasil HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Na noite desta quinta-feira (14), o Athletico-PR completa 50 jogos na história da Libertadores, precisando vencer após a derrota na primeira rodada da fase de grupos. Atualmente, ocupa a lanterna do Grupo G.

Adotando mistério para o duelo de logo mais, Tiago Nunes tem como principal dúvida quem será o titular na lateral-direita. Madson saiu com dores na coxa logo no início da derrota para o Tolima, e Zé Ivaldo entrou improvisado na posição.

Provável escalação:

Jorge Wilstermann



Foto: Getty Images

Adversário do Furacão, Jorge Wilstermann busca a sua primeira vitória contra uma equipe brasileira no país. Em dez jogos, perdeu nove enquanto o único empate ocorreu em 2017, quando ficou no 0 a 0 com o .

Com dois brasileiros no elenco, os atacantes Lucas Gaúcho (ex- ) e Serginho (ex- ), a equipe não tem desfalques em relação à estreia, o 0 a 0 com o .

Provável escalação: Arnaldo Gimenez; Alejandro Meleán, Alex da Silva, Edward Zenteno e Juan Aponte; Fernando Saucedo (Moisés Villarroel), Jorge Ortíz e Christian Chávez; Serginho, Gilbert Alvarez e Lucas Gaúcho.