Onde serão as próximas finais da Liga dos Campeões?

UEFA definiu as próximas três sedes das finalíssimas da competição continental europeia

A Uefa anunciou na última terça-feira (24) as próximas três sedes das finais da . Os três países que receberão os jogos já foram sedes de partidas decisivas anteriormente: em 2021, em 2022 e em 2023.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Onde serão as próximas finais?

A finalíssima de 2021 acontecerá no Estádio de São Petersburgo, na Rússia. Ele foi usado na de 2018, e recebeu, por exemplo, a vitória da seleção brasileira sobre a , por 2 a 0, na fase de grupos e também a semifinal, na qual a venceu a por 1 a 0.

A final de 2022 acontecerá na Allianz Arena, local onde o de Munique manda suas partidas. A casa volta a receber uma finalíssima 10 anos depois do título do sobre o Bayern, em 2012.

Já a final de 2023 será no já conhecido Estádio de Wembley. Será a oitava vez que o lendário estádio recebe a partida decisiva da Liga dos Campeões. Nas últimas vezes, em 2011 e 2013, e Bayern de Munique levantaram o caneco.

E a final da atual edição? Onde será?

A decisão da Champions League 2019/20 acontecerá no Atatürk Olimpiyat Stadı, em Istambul, na .

Onde foram as últimas edições?

A finalíssima de temporada 2018/19, que teve o campeão, aconteceu no novo estádio do , o Wanda Metropolitano.



(Foto: Getty Images)

Na temporada 2017/18, que teve o campeão, aconteceu no National Sports Complex “Olympiyskiy”, em Kiev, na .

Na temporada 2016/17, que também contou com o Real Madrid campeão, a partida se deu no Millennium Stadium, em , no .