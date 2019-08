Onde será a Copa do Mundo feminina de 2023? O Brasil é candidato a país-sede?

FIFA ainda não definiu o país-sede do próximo Mundial feminino, que contará com 32 seleções

A feminina de 2019 foi um sucesso de jogo, de público e de audiência. Diante disso, a FIFA começa a trabalhar para definir qual país será a sede do próximo Mundial, em 2023. O aparece como um dos candidatos a ser o anfitrião do evento.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Veja as principais informações sobre a próxima edição da Copa do Mundo feminina.

Novo formato

O presidente da FIFA Gianni Infantino já tinha afirmado antes da final da Copa de 2019 que pretendia ampliar o número de seleções para a próxima edição. No fim de julho, a instituição confirmou que a próxima Copa do Mundo feminina contará com 32 seleções, diferente das 24 que jogaram em 2019.

Assim, se classificam apenas duas seleções de cada grupo para as oitavas de final.

Dessa forma, o número de times nacionais se iguala ao da Copa do Mundo masculina, que até chegou a flertar com a possibilidade de 48 seleções, mas recuou.

O Brasil é candidato a ser país-sede?

O Brasil entrou oficialmente com a inscrição para ser o país-sede da Copa do Mundo de 2023, porém não aparece sozinho. Outros oito países aparecem como concorrência do Brasil:

, África do Sul, , , e Coreia do Norte, , e Nova Zelândia.

A inscrição oficial saiu antes do anúncio da mudança da quantidade de participantes, que passou de 24 para 32. Por isso, a FIFA abriu uma nova inscrição que serão prorrogadas até outubro. O anúncio oficial da nova sede deve acontecer apenas em 2020.

O aumento do número de seleções pode causar dificuldades e a desistência de alguns países. O mais cotado para deixar a candidatura é a Nova Zelândia, de acordo com próprios jornais do país.

O Brasil, por outro lado, pode ser beneficiado, pois já sediou a Copa do Mundo masculina há cinco anos. A estrutura e os estádios já estão praticamente prontos, precisariam de algumas reformas, mas já mostrou que tem estrutura e tamanho suficiente para comportar o maior evento de futebol do mundo.

Quando será a próxima Copa do Mundo feminina?

Assim como o Mundial masculino, a Copa feminina acontece de quatro em quatro anos, sempre no ano ímpar posterior ao do torneio masculino. Portanto, a próxima edição do torneio acontecerá em 2023, menos de um ano depois da Copa do Mundo masculina no Qatar, que acontecerá entre novembro e dezembro de 2022.

O torneio feminino deve acontecer no meio do ano de 2023, entre junho e julho, como já é de costume das edições anteriores.

Quais foram as campeãs das Copas do Mundo?

A Copa do Mundo feminina começou a ser disputada oficialmente em 1991. De lá para cá foram oito edições do torneio e apenas quatro países foram campeões.