Onde Jô pode atuar no Corinthians? Veja as opções de Tiago Nunes

Centroavante já treina com o elenco e dá novas alternativas para o ataque do Corinthians no segundo semestre de 2020

O centroavante Jô foi apresentado oficialmente pelo na última quinta-feira, já treina com a equipe e deve estrear pelo clube no Campeonato Brasileiro. Uma questão que paira no ar, porém, é onde ele pode atuar na equipe de Tiago Nunes.

Aos 33 anos, Jô vem de uma temporada em que lutou contra uma grave lesão no tornozelo, que causou rompimento de dois ligamentos e vários jogos com dores durante o ano. Depois de curarv tanto esse problema quanto uma sobrecarga causada por ele no joelho, o atleta se vê pronto para ajudar o treinador.

Pela estrutura física e a necessidade de começar a poupar mais o corpo com relação a temporada anteriores, é difícil imaginar Jô exercendo outra função que a de centroavante no . Para isso, ele terá de brigar por posição com Boselli.

Os dois já comentaram que conseguiriam jogar juntos, mas seria necessária uma mudança radical de posicionamento da equipe. Luan, que tem sido poupado do momento defensivo para ter mais fôlego na hora de atacar, precisaria cobrir uma das laterais.

Outra possibilidade seria a de os próprios centroavantes fazerem isso, de forma alternada, mas também exigiria um compromisso tático grande para jogadores com 33 (Jô) e 35 (Boselli) anos de idade.

Caso vença essa disputa interna com Boselli, que tem contrato apenas até dezembro, Jô teria de buscar um novo entrosamento com os jogadores do setor ofensivo corinthiano.

Não há mais remanescentes da sua passagem anterior no elenco, já que Pedrinho foi negociado com o , o que implica em um entendimento principalmente com Luan. Principal reforço da temporada, o meia ainda busca o seu melhor desempenho no clube do Parque São Jorge.

Uma terceira opção para Nunes seria abrir mão de Luan, apesar de todo o dinheiro investido na sua contratação, e apostar em dois pontas pelo lado, com Jô e Boselli tentando se alternar na frente. Nesse esquema, quem ganharia força seria Yony González, contratado no começo do ano.