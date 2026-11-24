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O técnico do Manchester United, Mauricio Pochettino, criticou a arbitragem da Premier League após a anulação da expulsão de Leny Yoro contra o Liverpool. Apesar de poder contar com o jogador nas próximas partidas, o argentino segue frustrado porque o erro inicial mudou drasticamente o rumo da recente derrota por 4 a 0 em Anfield.

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Pochettino cobra explicações sobre falha do VAR

Pochettino manifestou profunda frustração após saber que a expulsão de Leny Yoro contra o Liverpool foi anulada. O zagueiro francês recebeu o cartão vermelho apenas seis minutos após o início do clássico do noroeste da Inglaterra, por uma entrada em Alexander Isak. Com isso, o United jogou com dez atletas durante quase toda a partida.

O técnico argentino não poupou críticas ao discutir o papel do árbitro de vídeo no lance polêmico. “Estou muito decepcionado, porque acho que esse tipo de coisa nunca pode acontecer. O árbitro pode cometer um erro, mas, se temos o VAR, o que eles estavam fazendo? Precisamos dedicar tempo para revisar o lance. Se temos o VAR, o que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo?”

A incredulidade de Pochettino se deve ao fato de que a suspensão foi totalmente cancelada após um recurso por expulsão indevida, confirmando que o erro foi grave o bastante para ser corrigido posteriormente.

Frustração pelos pontos perdidos em Anfield

Getty Images

Para Pochettino, o recurso aceito traz pouco consolo diante do resultado da partida. O United sofreu uma dura derrota por 4 a 0, placar bastante influenciado pela desvantagem numérica desde o início. O técnico ressaltou que, embora Yoro esteja disponível para as próximas partidas, a oportunidade de competir em condições justas em Anfield já foi perdida.

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“E agora, os três pontos, onde estão os três pontos?”, questionou, ao destacar o prejuízo irreversível que a expulsão logo no início causou ao plano tático e ao desempenho geral de seu time na partida.

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“A bola estava indo para o goleiro. Acho que, nessa situação, se você consultar o VAR, pode ver, como vemos agora nas imagens, que ele [Leny Yoro] nunca teve a intenção de atingir [Alexander] Isak. O atacante viu que a bola estava indo para o goleiro, diminuiu um pouco o ritmo da corrida e caiu”, acrescentou o técnico do United ao analisar o lance.

De olho no Sporting e no Brentford

Apesar da irritação persistente com o resultado contra o Liverpool, o United precisa voltar rapidamente suas atenções para uma agenda intensa, que inclui uma viagem a Portugal pela Champions League. Pochettino rejeitou prontamente qualquer sugestão de que seu elenco esteja mentalmente fragilizado após a derrota pesada.

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“Não somos frágeis. Somos um time forte. Eles mostraram isso na temporada passada, quando foram capazes de terminar em terceiro lugar. Agora estamos jogando a Champions League graças ao desempenho deles. Às vezes, as coisas acontecem no futebol por diferentes motivos. Agora precisamos identificar o porquê e estamos trabalhando nisso. Acho que vamos reverter essa situação”, afirmou com confiança.

O foco agora se volta para o confronto europeu contra o Sporting CP na quarta-feira, seguido pelo retorno aos compromissos nacionais em Old Trafford. “No Manchester United, o objetivo é vencer todos os jogos. Temos uma ótima mentalidade. Mas há coisas que precisamos melhorar. Precisamos ser fiéis à nossa identidade. Não se trata apenas de jogar com a linha alta, mas de entender o que a partida exige”, concluiu o técnico antes da viagem a Lisboa.