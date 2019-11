Onde está Rodrygo? Atacante do Real joga menos de meia hora com a seleção

Novo convocado pelo Brasil entrou em campo faltando três minutos para o fim contra a Coreia do Sul, e torcida não perdoou Tite

Uma das boas surpresas da convocação de Tite para os dois últimos amistosos foi Rodrygo. O atacante vive ótima fase no e marcou, inclusive, um hat-trick na Liga dos Campeões. Porém, quase não se viu o garoto em campo com a seleção brasileira.

Rodrygo atuou por apenas 25 minutos somando o tempo que esteve em campo contra a e contra a . Detalhe que, no segundo jogo, ele entrou somente aos 42 minutos do segundo tempo, quando o placar já estava definido em 3 a 0 para o Brasil.

Na derrota para a seleção de Messi, o atacante entrou 26 minutos do segundo tempo, mas pouco conseguiu fazer para evitar a derrota por 1 a 0.

Na zona mista após a vitória contra a Coreia do Sul, Rodrygo falou sobre como aproveitar o pouco tempo em campo: "Dando o meu melhor, o máximo no tempo que eu tiver. Sejam cinco minutos, dez ou o jogo todo. O tempo que eu estiver em campo tenho que dar o meu melhor e fazer de tudo para honrar a seleção".

Dos atacantes convocados, Rodrygo só não jogou menos do que Wesley, que atuou apenas quatro minutos contra a Argentina. Até mesmo Willian, que foi quem saiu para dar lugar a Rodrygo no primeiro amistoso, jogou mais: 71 minutos. E o veterano nem entrou em campo contra os coreanos.

O treinador da seleção brasileira já havia feito algo semelhante com um companheiro de Rodrygo no Real Madrid, Vinícius Júnior. Na primeira convocação para a seleção principal, o ex- ficou no banco durante toda a partida contra a (empate por 2 a 2) e entrou aos 29 minutos do segundo tempo na derrota do para o por 1 a 0

Nas redes sociais, choveu comentários criticando a atitude de Tite, de não colocar o jogador do Real Madrid mais cedo em campo. Confira:

RODRYGO ENTRA NO JOGO AOS 42 MINUTOS DO 2º TEMPO COM O BRASIL VENCENDO A COREIA DO SUL POR 3x0 DESDE OS 15 MINUTOS DO 2º TEMPO!



INACREDITÁVEL! — Mundo do Futebol 🌎 (@ofutmundo) November 19, 2019

Muito legal o Tite colocar o Rodrygo para jogar.



Pena que é faltando 5 minutos para acabar. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) November 19, 2019

É Um time mais leve. Mas colocar o Rodrygo faltando 3 min e do lado errado foi uma recaída. Mas vencer sempre é bom!! — Galvão Bueno (@galvaobueno) November 19, 2019

Colocar o Rodrygo☇com 5 min pra acabar é falta de respeito. — Isabela (@belaisalmeida) November 19, 2019

E aos 42 minutos do segundo, quase 43, entra o menino Rodrygo na . Ô Tite... pic.twitter.com/sXul4TFy81 — Goleada Info (@goleada_info) November 19, 2019

Rodrygo nos amistosos da Seleção Brasileira pic.twitter.com/7gBFaHOQzd — Tiago Volpi Mil Grau (@VolpiM1lGr4u) November 19, 2019