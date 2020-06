Onde está o 'Messi catalão' que foi parar na Premier League?

Revelado pelo Barcelona, Deulofeu já foi comparado a Lionel Messi e hoje se recupera de lesão para voltar a viver seus melhores dias no Watford

Ao longo da última década, muitas jovens promessas já foram chamadas de “novo Messi”. Mas diante do tamanho e do peso que o craque do atingiu no futebol, essa comparação claramente não faz bem aos jovens jogadores . Quem sofreu com esse rótulo foi Gerard Deulofeu, ex-companheiro do argentino na Catalunha.

Após surgir e encantar nas categorias de base de La Masia , o atacante espanhol passou por , e até retornar para a equipe principal do Barcelona. Sempre muito promissor, o jovem era chamado de “Messi catalão”, mas nunca conseguiu atingir as expectativas.

O jogador, que já disse muitas vezes que essa comparação o “machucou muito”, nunca teve muita disposição para marcar e jogar sem bola. Isso o prejudicou com o treinador Luis Enrique, que não permitiu sua subida para a equipe principal do Barcelona em 2013.

Após sua passagem por e Milan, ele recuperou seu bom futebol e foi comprado novamente pelo Barça, por 14 milhões de euros, já com Ernesto Valverde como treinador.

Mas mesmo com a ida de Neymar ao , que abriu espaço no elenco e na equipe titular, não conseguiu se firmar no time . Assim, em 2018, acabou retornando à , dessa vez para defender o Watford .

Lesão interrompe as boas atuações

Em um clube de menor expressão, Deulofeu recuperou sua melhor forma e teve grandes exibições pela equipe. Quando tudo parecia caminhar para que o jogador se firmasse como um dos destaques da Premier League, um choque com Van Dijk acabou com tudo.

Na partida entre Watford e Liverpool, que marcou o fim da incrível invencibilidade dos Reds na liga inglesa, em março deste ano, ele disputou uma bola com o zagueiro holandês e rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho.

Mesmo com a grave lesão e com a previsão de pelo menos seis meses longe dos gramados, Deulofeu se mostra otimista com sua recuperação.

"Tive a sorte de fazer uma cirurgia antes da pandemia, porque se eu tivesse que fazer uma cirurgia agora não teria conseguido", comentou à Rádio Catalunya . Ele também destacou que foi morar com seu fisioterapeuta para não atrasar sua recuperação.

Mesmo sem poder jogar mais nesta edição da Premier League, que deve retornar ainda em junho , o jogador de 26 anos disse que já se prepara para a próxima temporada. Agora que o “Messi Catalão” já provou que existe vida longe do Barcelona, ficar saudável é primeiro passo para que ele possa enfim se firmar no futebol europeu.