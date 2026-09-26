Onde está o brilho? Jornais europeus colocam a França de Zidane sob a lupa

A primeira partida de Zinedine Zidane no comando da seleção francesa não passou despercebida, depois que ele conduziu os "Bleus" à vitória sobre a Turquia por 1 a 0, na noite da última sexta-feira, pela Liga das Nações da Europa. No entanto, a atuação apresentada pela seleção não convenceu a imprensa europeia, que avaliou que o novo técnico ainda tem muito trabalho pela frente.

Zidane, cuja chegada ao comando da seleção francesa foi longamente esperada, conquistou o mais importante em sua estreia ao evitar cair na armadilha turca, mas a imagem positiva da vitória ficou ofuscada pela lesão de Kylian Mbappé, além da atuação que a imprensa europeia descreveu como difícil e apenas parcialmente convincente, segundo publicou o jornal francês "L'Équipe".

"Início difícil" para Zidane

O jornal madrilenho "As" intitulou sua reportagem de "Início difícil para Zidane", em referência ao primeiro jogo do técnico francês à frente da seleção — ele que viveu os melhores anos de sua carreira como jogador e treinador no Real Madrid, tendo conduzido a equipe à conquista de três títulos consecutivos da Liga dos Campeões da Europa nos anos de 2016, 2017 e 2018.

Apesar de a vitória francesa ter sido em grande parte ofuscada pela lesão de Mbappé, que sofreu um problema no joelho após marcar o único gol da partida aos 54 minutos, ficando de fora do restante do período de data Fifa, o jornal afirmou que Zidane "disputou um primeiro jogo complicado, depois de a França ter tido dificuldade para controlar a partida, antes de sofrer apesar da superioridade numérica".

E acrescentou o "As": "Zidane tem muito trabalho pela frente. A França fez um primeiro tempo extremamente tímido".

"Um jogo que não foi fácil"

O jornal "Sport" seguiu a mesma linha, afirmando que "o jogo no estádio de Kocaeli não foi fácil para a França", especialmente após a saída do capitão da seleção, que "deixou um impacto no estado emocional do grupo".

Na Alemanha, o jornal "Bild" destacou o que descreveu como uma "estreia repleta de emoção" para o técnico francês, ao mesmo tempo em que enfatizou que "a França sofreu por muito tempo na Turquia".

Apesar das dificuldades enfrentadas pela seleção francesa, o jornal apontou que "os franceses agiram com frieza" nos momentos decisivos.

Sinais de diferença em relação à era Deschamps

Já o jornal turco "Fotomaç" não se limitou a mencionar o status da França, ao afirmar que "a França é a segunda melhor seleção do mundo depois da Espanha", mas avaliou, ao mesmo tempo, que a atuação apresentada pela seleção "não foi excepcional, nem particularmente marcante".

Em sua análise da partida, o jornal turco identificou alguns traços do novo estilo que Zidane busca implementar, considerando que ele começou a se mostrar de forma diferente da abordagem que Didier Deschamps costumava adotar.

E explicou: "Os jogadores se movimentam de forma mais integrada. As pontas não se limitam mais a esperar nas laterais. A distância entre o meio-campo e o ataque diminuiu".

O jornal acrescentou: "E o mais importante é que, em vez de esperar por Mbappé ou Dembélé para construir o jogo, a equipe passou a tentar, ela mesma, criar as oportunidades".

Um novo teste aguarda Zidane

Zidane tem uma oportunidade rápida de enviar uma mensagem diferente em sua segunda aparição com a seleção francesa, quando enfrentar a Bélgica na segunda-feira, em uma partida na qual o técnico de 54 anos estará novamente sob os olhares da imprensa e dos torcedores, em busca de indícios mais claros de sua marca com os "Bleus".