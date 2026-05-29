Onde é possível assistir aos jogos da Holanda hoje durante a Copa do Mundo de 2026? Próximo jogo, transmissão ao vivo, canais de TV e transmissões online

Assistir à Copa do Mundo de Futebol de 2026 na Holanda pelo Ziggo GO oferece várias vantagens úteis, em parte porque os direitos de transmissão na Holanda pertencem integralmente à emissora pública (NOS).

Aqui estão as principais razões pelas quais o aplicativo é uma excelente opção para acompanhar o torneio:

As principais vantagens da Copa do Mundo de 2026 no Ziggo GO

Acesso total a todos os 104 jogos pela NPO: A NOS transmite toda a Copa do Mundo ao vivo pelos canais NPO 1, NPO 2 e NPO 3. Como esses canais públicos estão incluídos de forma padrão no pacote de canais da Ziggo, você tem acesso direto e sem custos adicionais a todos os jogos ao vivo, pré-jogos e análises através do aplicativo Ziggo GO.

Ideal para a diferença de fuso horário (Begin Gemist & Replay TV): A Copa do Mundo será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Por isso, muitos jogos acontecem tarde da noite ou bem de madrugada (horário da Holanda). Se você perder o início da partida, pode usar o Begin Gemist para começar a assistir diretamente do primeiro apito. Além disso, você pode facilmente assistir aos jogos noturnos na íntegra na manhã seguinte através do Replay TV.

Assista em qualquer lugar na Holanda e na UE: Esteja você em casa no sofá, no jardim, viajando de trem ou passando as férias de verão em um acampamento em algum lugar da Europa; com o aplicativo, você assiste a toda a ação da Copa do Mundo ao vivo no seu smartphone, tablet ou laptop.

Assistir em várias telas ao mesmo tempo: esta primeira Copa do Mundo com 48 países significa um número recorde de partidas. Especialmente durante a reta final da fase de grupos, haverá jogos acontecendo simultaneamente. Com o Ziggo GO, você pode facilmente assistir a uma partida na TV grande e abrir outra ao vivo no seu tablet ou celular.

Na Holanda, não é possível adquirir oZiggo GO como uma assinatura de streaming independente. O aplicativo é um serviço gratuito incluído por padrão para todos que possuem uma assinatura de TV ou de internet + TV da Ziggo.

Para ter acesso ao aplicativo (e, assim, assistir aos canais de TV, por exemplo, da Copa do Mundo), você paga pela assinatura principal. Estas são as tarifas atuais:

Quanto custa o Ziggo (incluindo o Ziggo GO gratuito)?

1. Apenas TV (TV a cabo)

Preço mensal: € 23,82

O que você recebe: Esta é a opção mais econômica se você não precisar de internet da Ziggo. Você recebe os canais básicos de TV digital via cabo e acesso total ao aplicativo Ziggo GO para seu smartphone, tablet ou smart TV.

2. Pacotes de Internet e TV (combinações mais procuradas)

Wi-Fi Start + TV (100 Mbit/s): € 53,50 por mês

Wi-Fi Médio + TV (400 Mbit/s): € 61,50 por mês

Wi-Fi Grande + TV (1000 Mbit/s): € 69,00 por mês

Descontos para novos clientes

Se você for um novo cliente e mudar para a Ziggo, quase sempre poderá aproveitar promoções imperdíveis. Muitas vezes, você recebe 50% de desconto no preço da assinatura nos primeiros 12 meses (o que faz com que o pacote inicial custe apenas cerca de € 26,75 por mês no primeiro ano) ou pode optar por um brinde de boas-vindas.

E se você não for cliente da Ziggo? (Ziggo Sport Free)

Se você não tem uma assinatura fixa e não quer pagar nada, ainda assim pode baixar o aplicativo Ziggo GO para criar uma conta gratuita do Ziggo Sport Free. Com ela, você assiste gratuitamente aos jogos de futebol da UEFA dos clubes holandeses. Atenção: isso não dá acesso aos canais de TV holandeses regulares (como a NPO).

Para assistir a jogos fora do país onde são transmitidos originalmente, você pode contornar as restrições geográficas usando uma Rede Privada Virtual (VPN), como a ExpressVPN.

Como uso uma VPN?

1. Inscreva-se em uma VPN confiável, como ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark, e instale o aplicativo no seu dispositivo.

2. Conecte-se a um servidor no país onde sua plataforma de streaming favorita está localizada.

3. Faça login e assista. Encontre a transmissão ao vivo e clique em reproduzir.

Coisas a ter em mente:

1. Evite VPNs gratuitas. Elas não têm a velocidade e os recursos necessários para contornar bloqueios em transmissões esportivas ao vivo.

2. Se estiver usando um computador, abra uma janela de navegação “incógnita” ou “privada” para que o site de streaming não consiga ler seus cookies antigos.

3. Contornar bloqueios geográficos viola os termos de uso de algumas plataformas de streaming.

Na Holanda, a emissora pública NOS detém os direitos oficiais. A partida será transmitida ao vivo pela televisão aberta nos principais canais e poderá ser assistida online pelo site NOS.nl e pelo aplicativo NPO Start. No Japão, a partida será transmitida pelo Japan Consortium, com transmissões ao vivo gratuitas pela NHK (pelos canais terrestres, NHK+ e BS Premium 4K), além dos canais comerciais Nippon TV e Fuji TV. Transmissões digitais premium também estarão disponíveis no DAZN.

Qual será o próximo jogo da Holanda na Copa do Mundo de 2026?

A partida de abertura da fase de grupos da Holanda na Copa do Mundo de 2026, Holanda x Japão, será realizada no icônico AT&T Stadium. Como esta é a tão esperada partida de estreia da Oranje contra um adversário de peso, ela estará amplamente disponível tanto em plataformas gratuitas quanto premium.

Detalhes Informações Adversário Japão Data Domingo, 14 de junho de 2026 Início 15h (hora local) / 21h (BST) Estádio AT&T Stadium (estádio em Dallas) Local Arlington, Texas, EUA

Emissoras mundiais da Copa do Mundo de 2026

Qual canal transmite a Copa do Mundo de futebol na Holanda?

Os torcedores que quiserem acompanhar cada momento da campanha da Holanda na Copa do Mundo podem sintonizar na NOS.

As melhores VPNs e transmissões gratuitas para acompanhar a Holanda durante a Copa do Mundo de 2026

Para assistir à seleção holandesa, você precisa, na verdade, “mudar-se virtualmente” para um país que ofereça uma transmissão gratuita ou de sua preferência. Veja como fazer isso:

Escolha uma VPN rápida: as melhores recomendações para 2026 incluem ExpressVPN, NordVPN e Surfshark Instale o aplicativo: baixe o software da VPN no seu dispositivo (laptop, celular ou smart TV) Conecte-se a um servidor estratégico Abra o serviço de streaming: acesse o site ou o aplicativo da emissora Inicie a partida: procure por “FIFA World Cup” e curta ao vivo a partida da Holanda!

A escolha do viajante: streaming com o Saily eSIM

O Saily é um serviço de eSIM para viagens (desenvolvido pelos especialistas da Nord Security) que permite baixar um plano de dados digital diretamente no seu celular. Isso é especialmente útil para a Copa do Mundo de 2026, pois garante a alta velocidade necessária para uma transmissão ao vivo em 4K ou HD sem interrupções.

Baixe o aplicativo : Baixe o aplicativo Saily na App Store ou no Google Play. Escolha sua assinatura: Selecione o país onde você está (por exemplo, os Estados Unidos para o torneio) e escolha um pacote de dados. Para transmissões intensivas de partidas de 90 minutos, recomenda-se uma assinatura de 10 GB ou 20 GB . Instale o eSIM: Siga o guia de instalação no aplicativo com um único toque. Não é necessário nenhum cartão SIM físico nem “clipe de papel”. Ative e assista: Assim que você pousar ou precisar de dados, ative a assinatura. Você poderá então abrir seu aplicativo de streaming e assistir ao jogo por meio de uma conexão móvel especial e super rápida.



