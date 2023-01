Onde é a Avenida Roberto Dinamite, próxima a São Januário, rebatizada em homenagem ao ídolo do Vasco?

Avenida próxima a São Januário será rebatizada em homenagem ao ídolo

Na manhã deste domingo (8), faleceu Roberto Dinamite, o maior jogador da história do Vasco. Horas mais tarde, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que a Avenida General Américo de Moura, em frente ao Estádio São Januário, será rebatizada em homenagem ao ídolo.







Agora, a via passará a se chamar Avenida Roberto Dinamite. O trecho que receberá o nome do artilheiro fica entre as ruas Dom Carlos e Ricardo Machado.

Ainda de acordo com o prefeito Eduardo Paes, o decreto será publicado já na próxima terça-feira (10), no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro.

Roberto Dinamite morreu vítima de um câncer, descoberto em 2021. O ex-jogador estava internado em um hospital na Barra da Tijuca e não resistiu.